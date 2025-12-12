Сотрудники Мособлводоканала прошли обучение по внедрению бережливых подходов

Руководители Мособлводоканала прошли обучение по применению принципов бережливого производства в техническом обслуживании. Программа включала деловую игру, в ходе которой участники должны были добиться высоких показателей эффективности работы оборудования, последовательно применяя инструменты бережливого производства.

Первый этап помог выявить основные проблемы и показать важность системного подхода, а второй позволил закрепить полученные знания на практике.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев подчеркнул, что кадровая отрасль жилищно-коммунального хозяйства сегодня активно меняется: внедряются цифровые технологии, повышается ориентированность на потребителя. По его словам, важно не просто обучать молодых специалистов, но и менять сам подход к подготовке кадров, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами, готовыми решать сложные задачи.

Во время обучения участники изучили ключевые инструменты бережливого производства, включая организацию рабочего пространства по системе 5С, анализ потерь и их сокращение, балансировку нагрузки сотрудников, метод повышения квалификации прямо на рабочем месте и разработку стандартных операционных процедур. Такой формат помогает не только освоить теорию, но и сразу применять навыки в работе, что повышает качество управления процессами и дает долгосрочный эффект.