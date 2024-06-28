Сотрудники «Мособлпожспаса» вывели из леса заблудившихся отца с дочерью

Сотрудники «Мособлпожспаса» вывели из леса заблудившихся мужчину с дочерью. Обеспокоенный отец позвонил в единую службу экстренных вызовов «Система-112», когда понял, что не может найти обратную дорогу.

По словам заместителя начальника ПСЧ-211 Станислава Замдыханова, путешественники решили сплавиться по реке Якоть, протекающую по территории Дмитровского округа.

«Неожиданно путники оказались на участке пойменнего леса, где вода разлившейся речки стала доходить им до колен. Сбившись с пути, мужчина решил не испытывать судьбу и позвонил по телефону 112. На место вызова оперативно прибыли работники противопожарно-спасательной службы и, работая на отклик, вскоре нашли заблудившихся», — рассказал Замдыханов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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