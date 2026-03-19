Сотрудники «Мособлпожспаса» следят за паводковой ситуацией в Рузском и Можайском округах

Сотрудники «Мособлпожспаса» осуществляют плановые облеты водохранилищ и рек в Рузском и Можайском округах, чтобы отследить движение льда на водоемах. Главная задача сейчас — предотвратить возможные заторы и подтопления.

Пока полеты проходят по графику, но спасатели готовы вылетать ежедневно при изменении обстановки. Если возникнет риск подтоплений, информация сразу будет передана в Центр кризисных ситуаций МЧС по Московской области и оперативному дежурному «Мособлпожспаса».

Сейчас внимание спасателей направлено на отслеживание вскрытия льда и сброса воды по рекам. Если место потенциального затора будет обнаружено, туда незамедлительно выедет наземная группа спасателей для ликвидации проблемы. Озернинское, Рузское и Можайское водохранилища пока еще находятся под плотным льдом, однако реки уже начинают оттаивать, и ситуация остается спокойной без критических изменений.

Стоит отметить, что авиация работает круглогодично. Летом спасатели также активно мониторят обстановку с воздуха, следя за пожарами и учащая вылеты при росте риска природных возгораний.