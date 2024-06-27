Сотрудники «Мособлпожспаса» провели учения по ликвидации последствий ДТП

Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

Сотрудники «Мособлпожспаса» провели учения по ликвидации последствий дорожной аварии. По сценарию на 115 километре федеральной автодороги М-9 «Балтия» столкнулись два легковых автомобиля — водитель одной из них оказался зажат в салоне.

По словам заместителя начальника территориального управления № 3 Андрея Образцова, прибыв на место вызова, пожарные смыли топливо с проезжей части и отключили аккумуляторные батареи, чтобы не допустить пожара.

«Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали условного пострадавшего из искореженного салона. После чего аккуратно переместили мужчину на жесткие носилки и передали его медикам для дальнейшей госпитализации», — рассказал Образцов.

Он добавил, что все поставленные цели и задачи участники тренировки отработали в полном объеме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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