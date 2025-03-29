Сотрудники «Мособлпожспаса» провели пожарные учения в ДК «Балашиха»

Сотрудники 201-й, 202-й и 307-й пожарно-спасательных частей территориального управления № 6 Государственного казенного учреждения Московской области «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы провели пожарно-тактические учения во Дворце культуры «Балашиха». По легенде в концертном зале произошло условное возгорание, которое быстро распространилось на зрительные места.

Сотрудники учреждения своевременно эвакуировались, однако из-за сильного задымления один из служащих остался на втором этаже здания. Прибывшие к месту условного пожара спасатели сформировали четыре звена газодымозащитной службы, провели разведку, нашли и эвакуировали условно пострадавшего. После этого приступили к тушению очага возгорания и успешно ликвидировали его.

Заместитель начальника Ногинского территориального управления Государственного казенного учреждения Московской области «Мособлпожспас» Алексей Нырков отметил, что цели и задачи учений в Балашихе выполнили в полном объеме. Личный состав дежурных караулов действовал уверенно и слаженно. Во время тренировки огнеборцы отработали навыки спасения пострадавших, а также взаимодействие с руководством и персоналом учреждения культуры.