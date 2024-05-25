Сотрудники «Мособлпожспаса» провели патрулирование возле водоемов

Спасатели территориального управления № 7 провели патрулирование возле водоемов в городском округе Павловский Посад. Цель мероприятий — предотвращение несчастных случаев во время отдыха жителей и гостей Московской области у воды.

Заместитель начальника территориального управления Алексей Зайцев рассказал, что пренебрежение требованиями безопасности всегда чревато серьезными неприятностями. Он подчеркнул, что во время отдыха у водоемов нельзя терять бдительность и следует позаботиться о собственной безопасности.

Любителям рано открывать купальный сезон он посоветовал не заходить в воду при плохом самочувствии или в состоянии алкогольного опьянения. Особое внимание следует уделить организации отдыха детей.

«Не спускайте с них глаз и не отвлекайтесь — подчас минутная потеря бдительности может обернуться трагедией. Соблюдайте требования безопасности, и тогда отдых на природе принесет только пользу и оставит приятные воспоминания», — добавил Алексей Зайцев.

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