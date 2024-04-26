Сотрудники Мособлпожспаса провели экскурсии для детей | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 18:42 Сотрудники Мособлпожспаса провели экскурсии для детей ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники 201-й, 248-й и 338-й пожарно-спасательных частей, а также отдельного поста 308-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» организовали экскурсии. В них приняли участие дети из разных городских округов Подмосковья.

Заместитель начальника госучреждения Игорь Сорокин, отметил, что учащиеся и дошкольники получили возможность узнать об истории пожарной охраны России и увидеть, как проходят будни современных огнеборцев.

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В рамках мероприятия дети посетили различные пожарные части, где им продемонстрировали пожарные машины, рассказали об оборудовании и показали исторические экспонаты. На одной из экскурсий ученики почтили память спасателя минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

«Огнеборцы показали детям и предметы, из-за которых раньше возникали пожары, например, угольные утюги и свечные фонари», — рассказал Игорь Сорокин.

Специалисты также напомнили детям правила безопасного поведения и рассказали об основных событиях, произошедших в пожарных частях. В ходе экскурсий школьники могли примерить форму, увидеть спецтехнику и ознакомиться с историческими артефактами, относящимися к пожарному делу XIX–XX веков.

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