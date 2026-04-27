Сотрудники Мособлпожспаса приняли участие во Всероссийском субботнике

В субботу, 25 апреля, работники территориального управления №13 ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие во Всероссийском субботнике. Мероприятие прошло на территории городских округов Ступино, Кашира, Серпухов и муниципального округа Серебряные Пруды. Оно было организовано в рамках Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту», которая приурочена к Году единства народов России и проводится при поддержке Минстроя России.

Первый заместитель начальника теруправления №13 Александр Голяк рассказал, что в этот день по всей стране прошел масштабный субботник. Работники противопожарно-спасательной службы Подмосковья активно приняли в нем участие.

«Традиционно в конце апреля пожарные и спасатели наводят порядок: убирают и вывозят мусор, скопившийся после зимы», — пояснил Александр Голяк. В этом году сотрудники противопожарно-спасательной службы наводили порядок на внешних и внутренних территориях своих подразделений и помогали в уборке общественных пространств: парков, скверов, детских площадок.

Также первый заместитель начальника теруправления добавил, что работники госучреждения провели комплекс работ по благоустройству: побелили деревья и высадили саженцы, покрасили ограждения и спортивные снаряды на площадках.

Александр Голяк подчеркнул, что участие в субботнике стало доброй традицией для работников противопожарно-спасательной службы. «Участие в субботнике — это не только возможность внести вклад в благоустройство родного края, но и пример для подражания», — заключил Александр Голяк.