Сотрудники Мособлпожспаса приняли участие в смотре сил в Богородском округе

В понедельник, 23 марта, работники ГКУ МО «Мособлпожспас» участвовали в смотре сил и средств Богородского городского округа, которые привлекаются к тушению лесных пожаров. Мероприятие прошло на базе 259-й пожарно-спасательной части в подмосковном Ногинске.

Начальник территориального управления №6 Александр Квашнев сообщил, что в соответствии с Планом основных мероприятий Богородского округа на 2026 год на смотре была представлена пожарная и спасательная техника различных служб, включая региональную противопожарно-спасательную службу, федеральное ведомство, лесную охрану, коммунальные службы, аварийно-спасательную службу округа, а также Государственную автоинспекцию, скорую помощь и сотрудников добровольческих формирований.

«Техническое состояние специальной техники соответствует предъявленным требованиям, личный состав подразделений к работе по ликвидации лесных пожаров готов», — заявил Александр Квашнев.