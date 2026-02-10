Сотрудники «Мособлпожспаса» приняли участие в акции «Покорми птиц зимой

В среду, 4 февраля, работники территориального управления № 9 ГКУ МО «Мособлпожспас» присоединились к Всероссийской экологической акции «Покорми птиц зимой». Мероприятие прошло на базе пожарно-спасательных подразделений в муниципальном округе Егорьевск.

Заместитель начальника теруправления Игорь Старцев рассказал, что зимой спасатели устанавливают кормушки и подкармливают птиц. Их цель — привлечь внимание к проблеме зимовки пернатых. Любой желающий может присоединиться к акции и проявить заботу о природе.

«В холодное время года зимующие птицы особенно нуждаются в дополнительном питании», — отметил Игорь Старцев. Сотрудники подразделений с удовольствием мастерят кормушки из подручных материалов и регулярно пополняют запасы корма.