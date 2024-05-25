Сотрудники «Мособлпожспаса» посетили присягу кадетов колледжа «Энергия»

Сотрудники территориального управления № 6 ГКУ «Мособложспас» Московской области приняли участие в торжественной церемонии в колледже «Энергия». Мероприятие посвящено принятию присяги первокурсниками Старо-Купавненского колледжа.

Начальник территориального управления Александр Квашнев сообщил, что событие началось с подъема государственного флага и исполнения гимна России, после чего курсанты училища приняли присягу перед своими инструкторами и гостями.

Квашнев отметил, что церемония прошла в торжественной обстановке, с участием представителей администрации Богородского городского округа, руководства колледжа, сотрудников полиции, армии, МЧС и ГКУ «Мособлпожспас», которые стали почетными гостями на мероприятии.

После напутственных слов участники пришли к памятнику жертвам Великой Отечественной войны в Старой Купавне, где возложили цветы и почтили их память минутой молчания.

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