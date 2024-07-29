Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли пострадавшим в ДТП в Шатуре

Сотрудники 273-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли пострадавшим в ДТП в городском округе Шатура. Авария произошла в ночь с 28 на 29 июля.

Начальник подразделения Олег Паршутин рассказал о происшествии, которое произошло на дороге между селом Дмитровский Погост и Коробовским кладбищем. В результате аварии легковой автомобиль «Мерседес» вылетел в кювет и врезался в дерево. В салоне находились водитель и три пассажира.

По словам Паршутина, прибыв на место инцидента, спасатели отключили аккумулятор автомобиля, чтобы предотвратить возможное возгорание. Далее они совместно с медиками осторожно извлекли пострадавших из поврежденного автомобиля и доставили их к карете скорой помощи.

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