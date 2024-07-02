Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли пенсионерке попасть в закрытую квартиру

Сотрудники из 273-й пожарно-спасательной части ГКУ Московской области «Мособлпожспас» помогли пожилой женщине попасть в закрытую квартиру. Инцидент произошел 1 июня в Шатуре.

Начальник подразделения Олег Паршутин сообщил, что за помощью обратилась жительница поселка с просьбой помочь ее пожилой соседке, которая не могла попасть в квартиру. Особое беспокойство вызывало то, что в квартире могла остаться включенной газовая плита.

Пожарные оперативно выехали по указанному адресу. Оценив ситуацию, спасатели приняли решение не использовать насильственные методы для открытия замка двери. Сотрудники пожарно-спасательной службы с использованием трехколенной лестницы через окно на втором этаже проникли внутрь квартиры, и после обнаружения ключей, открыли дверь хозяйке.

«Газовая плита, к счастью, оказалась выключена. Убедившись в отсутствии пожароопасной ситуации, огнеборцы вернулись в свое подразделение», — заключил Олег Паршутин.

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