Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли ликвидировать пожар на складе в Истре

Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

Сотрудники 222-й и 227-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с представителями федеральной противопожарной службы успешно потушили пожар в Истре. Возгорание произошло на территории торгового центра Novaya Riga Outlet Village.

Начальник ПСЧ-222 Никита Вишнев рассказал, что возгорание началось в складском помещении и быстро распространилось на горючие материалы, представляя угрозу стоящим неподалеку четырем бытовкам и зданию центра.

По его словам, к моменту прибытия пожарных подразделений сотрудники склада уже эвакуировались на улицу. Огнеборцы организовали газодымозащитные зоны и приступили к тушению пожара.

«Благодаря профессионализму и слаженной работе специалистов пожар на площади 300 квадратных метров был ликвидирован в кратчайшее время. К тушению были привлечены 39 человек и 11 единиц техники. Пострадавших нет», — добавил Вишнев.

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