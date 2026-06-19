Сотрудники Мособлпожспаса отработали навыки тушения пожаров в теплодымокамере

В четверг, 18 июня, работники территориального управления №13 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели плановые тренировки. Занятия по подготовке к реальным пожарам состоялись на базе подразделений учреждения в городских округах Ступино, Серпухов, Кашира и в муниципальном округе Серебряные Пруды.

Первый заместитель начальника теруправления Александр Голяк отметил, что главная цель таких тренировок — развить у пожарных психологическую готовность и мышечную память для работы в экстремальных условиях. Когда дым скрывает видимость, а огонь создает высокую температуру, действовать нужно быстро и слаженно.

После инструктажа по технике безопасности сотрудники надели дыхательные аппараты со сжатым воздухом и приступили к выполнению практических заданий. В условиях ограниченной видимости они обнаружили и спасли условных пострадавших. Также специалисты обесточили объект, нашли и ликвидировали очаг возгорания, после чего покинули тренировочный комплекс. Все задачи были успешно выполнены.

Александр Голяк подчеркнул, что подобные занятия являются неотъемлемой частью служебной деятельности и проводятся регулярно для оперативного и эффективного реагирования на происшествия в Московской области.