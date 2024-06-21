Сотрудники «Мособлпожспаса» отработали ликвидацию последствий ДТП

Сотрудники 207-й пожарно-спасательной части территориального управления № 12 ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с коллегами из ОМВД и ОГИБДД ОМВД России и подстанцией скорой медицинской помощью городского округа Серебряные Пруды провели тактико-специальные учения. Специалисты отработали действия по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Руководитель ПСЧ-207 Евгений Садофьев пояснил, что согласно плану учений, на участке дороги между населенными пунктами Серебряные Пруды и Успенский произошло столкновение двух автомобилей. Один из водителей оказался зажат в салоне автомобиля и получил ранения различной степени тяжести.

Как рассказал Евгений Садофьев, пожарные и спасатели, прибыв на место происшествия, с использованием гидравлического аварийно-спасательного оборудования освободили водителя из машины. Затем пострадавшего мужчину уложили на жесткие носилки и перенесли в машину скорой медицинской помощи.

Специалисты также ликвидировали условные остатки горюче-смазочной смеси с проезжей части.

«Участники тактико-специального учения продемонстрировали хорошую профессиональную подготовку и слаженность при реагировании на дорожно-транспортное происшествие», — Добавил Евгений Садофьев.

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