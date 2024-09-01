Сотрудники «Мособлпожспаса» напомнили о правилах безопасного поведения на воде

Специалисты поисково-спасательных постов 206-й и 207-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические рейды на берегах рек Ока и Осетр. Инспекции прошли в городском округе Коломна в Серебряных Прудах.

Заместитель начальника территориального управления № 12 Сергей Агачев отметил, что в ходе разъяснительных бесед спасатели призвали отдыхающих не игнорировать меры безопасности во время отдыха и купания на водоемах. Гражданам раздали листовки с полезной информацией.

Сергей Агачев также добавил, что сотрудники противопожарно-спасательной службы объяснили местным жителям, что купаться следует только в специально оборудованных местах, где дно тщательно очищено от мусора, а вода проверена на наличие болезнетворных микроорганизмов.

Специалисты рекомендовали купальщикам следить за температурой воды, чтобы избежать переохлаждения, обострения хронических заболеваний и проблем с сердечно-сосудистой системой.

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