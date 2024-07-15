Сотрудники «Мособлпожспаса» напомнили об опасности отдыха на диких пляжах

Сотрудники территориальных управлений и специалисты поисково-спасательного отряда № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас» изучили 50 мест несанкционированных купаний в 23 городских округах Московской области. В ходе рейдов отдыхающим напомнили о правилах безопасности на воде.

Заместитель начальника учреждения Сергей Щетинин пояснил, что в регионе по-прежнему сохраняются высокие температуры воздуха, что привлекает желающих позагорать и покупаться в воде на различных водоемах. Поэтому специалисты во время патрулирования напоминают населению о том, что не все водоемы пригодны для безопасного купания.

Работники территориальных управлений ГКУ МО «Мособлпожспас» рекомендовали жителям городских округов Богородский, Долгопрудный, Мытищи, Рузский, Солнечногорск, Щелково, Электросталь и других населенных пунктов купаться только в специально оборудованных местах, чтобы избежать несчастных случаев.

Спасатели объяснили, что дикие пляжи опасны из-за острых предметов на дне, сильных течений и отсутствия спасателей.

«Работники подразделений посоветовали населению при выходе на улицу в жаркие дни взять с собой питьевую воду, головной убор, солнцезащитный крем и солнечные очки. Кроме того, гражданам стоит отказаться от купания в непогоду, при плохом самочувствии и после употребления алкогольных напитков, чтобы избежать беды», — добавил Сергей Щетинин.

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