Сотрудники Мособлпожспаса эвакуировали пациента в Ногинске

7 февраля работники 259-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса обеспечили безопасность посадки санитарного вертолета в Ногинске. Это произошло на площадке, расположенной на базе подразделения.

В экстренной транспортировке нуждался 49-летний житель Богородского округа с диагнозом «Сердечная недостаточность». Мужчину доставили на площадку на автомобиле скорой помощи из Ногинской центральной районной больницы. После этого он был переправлен вертолетом в Москву в Федеральный национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова.

Следует отметить, что данная площадка активно используется для санавиации в регионе. Удобное расположение в черте города позволяет быстро реагировать на критические ситуации, что играет важную роль в обеспечении безопасности и здоровья местных жителей. Взаимодействие сотрудников Мособлпожспаса и медицинских служб способствует эффективному решению экстренных задач.