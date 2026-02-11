Сотрудники «Мособлпожспас» провели рейды в местах зимнего отдыха

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические мероприятия в зонах, популярных среди жителей региона для зимнего отдыха. Основное внимание было уделено информированию граждан о правилах безопасного поведения при катании со снежных склонов.

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако заявил, что специалисты уделили особое внимание объяснению рисков, связанных с катанием на неподготовленных склонах. Спасатели предупредили, что маршрут должен проходить вдали от потенциальных препятствий, а спуск не должен заканчиваться на льду водоема, у заборов, столбов, деревьев или проезжей части.

Анатолий Плевако также отметил: «Малыши должны кататься только под контролем взрослых». Спасатели рекомендовали жителям выбирать официально оборудованные площадки, где склоны проверены и подготовлены. Все любители активного отдыха должны подниматься на горку по лестнице или тропинке в стороне от спуска, выдерживать дистанцию и не задерживаться в зоне выката.