Сотрудники «Мособлпожспас» потушили пожар на строительном рынке в Андреевке

Сотрудники «Мособлпожспас» помогли потушить пожар на строительном рынке в поселке Андреевка в Солнечногорске. Он произошел 13 мая.
Экстренные службы получили сообщение о пожаре от очевидцев происшествия. На место прибыли специалисты 267-й и 268-й пожарно-спасательных частей «Мособлпожспаса». Они выяснили, что возгорание произошло в помещении общественного питания. Огонь мог распространиться на территорию строительного рынка, однако угрозу удалось оперативно устранить.
«Существовала угроза распространения огня по территории рынка, которую огнеборцы благополучно предотвратили благодаря оперативным и слаженным действиям», — сказали в ведомстве.
Пожар затронул площадь около 400 квадратных метров. В нем никто не пострадал.
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