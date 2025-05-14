Сотрудники «Мособлпожспас» потушили пожар на строительном рынке в Андреевке

Сотрудники «Мособлпожспас» помогли потушить пожар на строительном рынке в поселке Андреевка в Солнечногорске. Он произошел 13 мая.

Экстренные службы получили сообщение о пожаре от очевидцев происшествия. На место прибыли специалисты 267-й и 268-й пожарно-спасательных частей «Мособлпожспаса». Они выяснили, что возгорание произошло в помещении общественного питания. Огонь мог распространиться на территорию строительного рынка, однако угрозу удалось оперативно устранить.

«Существовала угроза распространения огня по территории рынка, которую огнеборцы благополучно предотвратили благодаря оперативным и слаженным действиям», — сказали в ведомстве.

Пожар затронул площадь около 400 квадратных метров. В нем никто не пострадал.