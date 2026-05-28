Сотрудники Мособллеса провели занятие по пожарной безопасности для школьников

В школьном лесничестве «ЭХО», которое базируется на территории Назарьевской средней общеобразовательной школы, специалисты Вышегородского участкового лесничества Наро-Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес» организовали обучающее мероприятие. Оно было посвящено правилам поведения в лесу и мерам предосторожности для предотвращения пожаров.

Юные натуралисты освоили приемы работы с противопожарным оборудованием и обсудили, как действовать при обнаружении возгораний. В завершение встречи школьники получили информационные буклеты и листовки по теме пожарной безопасности.

Старший участковый лесничий Наро-Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес» Наталья Егорова отметила: «Мы постоянно ведем профилактическую работу и обучаем детей элементарным правилам». Она подчеркнула, что формирование у детей понимания важности сохранения лесов может помочь предотвратить множество пожаров в будущем.