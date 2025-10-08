Сотрудники «Мособллеса» провели субботник у Бисерова озера в Богородском округе

В Кудиновском участковом лесничестве рядом с Бисеровым озером прошел субботник. Участие в нем приняли сотрудники «Мособллеса», представители ВОСВОД и волонтеры.

Вместе они очистили лесную территорию площадью более трех гектаров. Всего удалось собрать почти два кубометра бытового мусора.

«Оставленный мусор не только загрязняет окружающую среду, но и увеличивает риск возникновения лесных пожаров», — подчеркнул старший участковый лесничий Ногинского филиала Владимир Краснов.

Жителей Подмосковья призвали соблюдать правила поведения в чащах и не оставлять отходы после отдыха на природе.