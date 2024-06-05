Сотрудники «Мособллеса» провели патрулирование лесов в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Представители администрации Воскресенска и сотрудники «Мособллеса» провели рейды в лесах в выходные дни. В ходе патрулирования выявлены случаи нарушения пожарной безопасности.

Старший участковый Хорловского лесничества Виноградовского филиала «Мособллес» Николай Гражданцев сообщил, что сотрудники организовали рейд по маршруту № 30 в Хорловском участковом лесничестве.

Всех правонарушителей привлекли к административной ответственности. Сотрудники «Мособллеса» также напомнили отдыхающим о правилах пожарной безопасности, учитывая старт пожароопасного сезона в регионе с 1 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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