Сотрудники «Мособллеса» помогли двум автомобилистам в снежных заносах

В городском округе Ступино сотрудники филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» за один день оказали помощь двум водителям, которые застряли на лесных дорогах из-за обильных снегопадов.

Первый случай произошел на территории Туровского участкового лесничества, недалеко от поселка Малюшина дача. Начальник отдела организации лесной охраны обнаружил застрявшее такси и оперативно помог водителю.

Чуть позже на территории Ступинского участкового лесничества помощь потребовалась еще одному автомобилисту. Старший участковый лесничий помог водителю преодолеть снежный накат на подъеме, и тот смог продолжить путь.

В филиале «Русский лес» подчеркнули, что сотрудники лесной охраны регулярно патрулируют лесной фонд и готовы оперативно реагировать на внештатные ситуации. Служебные автомобили оснащены необходимым оборудованием и инвентарем для помощи гражданам.

Специалисты напомнили водителям о необходимости быть осторожными в период снегопадов и по возможности избегать поездок по лесным дорогам.