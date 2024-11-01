Сотрудники Мособлконтроля прошли повышение квалификации

Сотрудники Главного контрольного управления Подмосковья прошли обучение по программе повышения квалификации «Инженерно-геодезические изыскания». Специалисты познакомились с принципами работы электронных тахеометров, а также приняли участие в практических занятиях по проведению полевых работ с использованием этого прибора.

Как рассказали в ведомстве, использование современных технологий, в том числе новых электронных приборов — тахеометров повышает точность измерений, а также сокращает время контрольных обмеров объемов выполненных работ при строительстве, реконструкции и ремонте объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства.

«Квалифицированное проведение высокоточных измерений позволяет достоверно определить объемы принятых и оплаченных заказчиками работ, повышает эффективность расходования средств бюджета Московской области», — добавили в ведомстве.