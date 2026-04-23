Сотрудники Мособлгаза провели техобслуживание Вечного огня в Яхроме

Впервые огонь здесь зажгли в 1972 году, а сам мемориал открыли десятью годами ранее — в 1962 году. На памятнике высечены имена 1244 местных жителей, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Яхрома носит почетное звание «Город воинской доблести».

Некоторое время огонь не горел по техническим причинам. Благодаря совместным усилиям администрации округа и газовой службы его зажгли заново в 2025 году — тогда установили новую горелку.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил, что для жителей города Вечный огонь — это ежедневное напоминание о подвиге предков и цене мирного неба. Он поблагодарил газовиков за работу, а жителей — за то, что они помнят и чтят героев.