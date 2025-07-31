Сегодня 16:09 Сотрудники «Мособлгаза» проведут 200 встреч с жителями Подмосковья в августе Фото: пресс-служба АО "Мособлгаз"
В августе участковые «Мособлгаза» проведут 200 встреч с жильцами многоквартирных домов Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Собственникам расскажут, в случае чего могут отключить газ, какие работы входят в техобслуживание и как подать заявку на ремонт. Жителям Подмосковья также напомнят, что будет, если не пустить специалиста службы в квартиру для проверки.
График встреч на август опубликован по ссылке.
Информация по
датам техобслуживания доступна на сайте. При необходимости связаться с участковыми можно по номеру горячей линии 8 (495) 122-40-04.
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