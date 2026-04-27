Сотрудники «Мособлгаза» приняли участие в субботнике в Звенигороде

Добрая инициатива стала уже неотъемлемой частью корпоративной культуры: компания собирается на субботник под стенами древней обители уже семь лет подряд.

Совместными усилиями территорию привели в порядок, собрали большое количество листвы и мусора. Субботник прошел в атмосфере сплоченности и командного духа.

«Место — духовное, исторически очень ценное. Всегда приезжаем именно сюда. Это очень важная традиция, которая с каждым годом только укрепляет наш коллектив. Вы не поверите, но у нас очередь выстраивается среди желающих. Многие приходят семьями, с детьми. Это здорово. Да и с погодой нам очень повезло», — поделился Игорь Баранов.

Саввино-Сторожевский монастырь является одним из старейших на территории Подмосковья. Объект культуры был основан в 1398 году монахом Саввой, учеником преподобного Сергия Радонежского, по просьбе и при поддержке звенигородского князя Юрия Дмитриевича.