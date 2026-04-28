Сотрудники Мособлгаза помогли ветерану Великой Отечественной войны

В селе Турбичево Дмитровского муниципального округа сотрудники Мособлгаз оказали помощь 95-летней труженице тыла Вере Константиновне Голубевой. Она живет одна в частном доме.

На этой неделе в Подмосковье случился неожиданный снегопад с ураганным ветром. Из-за непогоды повалены деревья, повреждены линии электропередач, некоторые дома остались без света.

Сотрудники Мособлгаза расчистили от снега избушку и двор Веры Константиновны. По пути к дому ветерана работники убрали поваленные деревья с дороги.

Помощь ветерану оказывается уже второй год. Сотрудники регулярно доставляют ей продукты, набирают воду, колют дрова и помогают по хозяйству. Это подчеркивает социальную ответственность Мособлгаза и внимание компании к старшему поколению.