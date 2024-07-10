Сотрудники «Мособлэнерго» стали победителями Всероссийского отраслевого конкурса «Лучший руководитель или специалист в сфере охраны труда в электроэнергетике». В соревнованиях приняли участие свыше 50 работников из 25 регионов страны.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, начальник службы охраны труда Щелковского филиала компании Ирина Макушина стала лучшей в номинации «Организация расследования несчастных случаев на производстве», а лучшим специалистом по охране труда в организациях электроэнергетики стала Юлия Васильева из Люберецкого производственного отделения Раменского филиала.

Два дистанционных этапа конкурса прошли с 10 по 20 июня, три очных этапа — 1–2 июля на площадке инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ, а наградили победителей 3 июля на IX Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей».

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