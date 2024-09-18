Сотрудники «Мособлэнерго» стали донорами крови для больниц Подмосковья

В Минздраве Московской области сообщили, что сотрудники «Мособлэнерго» не только поддерживают электрическую сеть, но и помогают нуждающимся. Так, они сдали более 35 литров крови для больниц Подмосковья.

«Мы гордимся тем, что наша компания не только успешно развивается и приносит пользу обществу, но и заботится о своих сотрудниках и окружающих. Мы будем продолжать работать на благо нашего региона и стремиться к еще большим достижениям в будущем», — отметила организатор донорских акций в коломенском филиале АО «Мособлэнерго» Елена Карькова.

Подобные акции центра крови позволяют привлечь больше доноров и распространить информацию о важности донорства, делая процесс удобнее для тех, кто не может посетить центр. Напомним, с регламентом сотрудничества можно ознакомиться по ссылке.

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