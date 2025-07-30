Сотрудники «Мособлэнерго» сдали более 30 литров крови на донорской акции

Сотрудники филиалов «Мособлэнерго» приняли участие в донорских акциях, организованных Московским областным центром крови в Подмосковье. Кровь сдали почти 100 человек, в общей сложности собрали более 30 литров, рассказали в Минэнерго МО.

Донорами выступили 56 энергетиков из красногорского филиала, у них удалось взять 18 литров крови. Также выездную акцию центра поддержали домодедовские сотрудники, там 40 человек сдали 13,5 литра.

В ведомстве отметили, что «Мособлэнерго» принимает участие в донорских акциях уже второй год. Кроме того, медики приезжают в филиалы несколько раз за год по договоренности. Так, в прошлом году кровь сдали 538 работников компании, всего более 167 литров.

Московский областной центр крови поблагодарил работников «Мособлэнерго» за поддержку инициатив, ведь именно донорство позволяет медучреждениям реагировать на потребность в компонентах в экстренных случаях. Для многих людей это возможность спасти жизни других.

Чтобы организовать донорскую акцию у себя в учреждении, ознакомьтесь с регламентом.