Сотрудники «Мособлэнерго» сдали 15 литров крови на акции в Красногорске

Специалисты компании «Мособлэнерго» приняли участие в выездной акции по сбору донорской крови в Красногорске. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Подмосковья.
На акции в Красногорске 50 энергетиков собрали более 15 литров донорской крови.
В сентябре в таких же мероприятиях приняли участие 97 работников коломенского, щелковского и павлово-посадского филиалов компании, благодаря которым больницы получил более 35 литров крови.
С начала года специалисты «Мособлэнерго» собрали уже больше 167 литров крови. Каждому работнику, ставшему донором, поступила денежная выплата, предусмотренная законодательством России. Донация крови также дает право на получение дополнительных выходных дней.