Сотрудники «Мособлэнерго» сдали 15 литров крови на акции в Красногорске

Специалисты компании «Мособлэнерго» приняли участие в выездной акции по сбору донорской крови в Красногорске. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Подмосковья.

На акции в Красногорске 50 энергетиков собрали более 15 литров донорской крови.

В сентябре в таких же мероприятиях приняли участие 97 работников коломенского, щелковского и павлово-посадского филиалов компании, благодаря которым больницы получил более 35 литров крови.