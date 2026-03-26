Сотрудники Мособлэнерго прошли более 11 тысяч программ обучения в 2025 году

За 2025 год специалисты компании «Мособлэнерго» прошли в общей сложности более 11 тысяч образовательных программ. Значительную часть обучения работники прошли в отраслевом «Энергетическом институте повышения квалификации «Мособлэнерго». Здесь с начала года было проведено свыше 6,6 тысяч обучающих мероприятий.

87 сотрудников компании прошли первичное обучение по профессии, 365 человек — профессиональную переподготовку, а 729 специалистов — повышение квалификации. Темы занятий охватывают все направления деятельности компании: от работы с электромонтерами до подготовки руководителей по направлениям «Менеджмент» и «Школа мастера».

Кроме того, работники «Мособлэнерго» активно использовали дистанционные образовательные технологии. За 2025 год они прошли почти 2,9 тысячи программ обучения в «Актион университете». Также 344 сотрудника компании посетили различные тематические семинары, конференции и приняли участие в вебинарах.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил: «Энергетика — это сфера, где знания устаревают быстро, а отвечать за безопасность и бесперебойность работы приходится ежедневно».

«Мособлэнерго» также помогает своим сотрудникам получать высшее и среднее профессиональное образование по специальностям, связанным с энергетикой. Сейчас по программам среднего профессионального образования и высшего образования обучаются более 170 человек, а около 200 уже получили дипломы.