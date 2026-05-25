Сотрудники «Мособлэнерго» приняли участие в Московском весеннем велофестивале

24 мая специалисты компании «Мособлэнерго» приняли участие в традиционном велозаезде по Садовому кольцу. Мероприятие состоялось в рамках Московского весеннего велофестиваля.

В колонне «Мособлэнерго» было более 20 человек, представляющих Раменский, Щелковский, Красногорский, Домодедовский, Сергиево-Посадский и Павлово-Посадский филиалы, а также аппарат управления. Вместе с энергетиками на старт вышли их супруги и дети.

Дистанция велозаезда составила 15,6 километра. Маршрут пролегал по полностью перекрытому Садовому кольцу. Важной особенностью заезда стало правило: сойти с дистанции во время движения было нельзя. Это потребовало от участников выдержки и хорошей физической подготовки.

Дети до 16 лет допускались к участию исключительно в сопровождении родителей. Каждому участнику было необходимо иметь исправный велосипед.

Энергетики успешно преодолели кольцевой маршрут, показав хорошую спортивную подготовку и командный дух. Событие стало ярким подтверждением того, что в «Мособлэнерго» серьезно относятся не только к работе, но и к здоровому образу жизни.