Сотрудники «Мособлэнерго» подключили 20 домов к новым кабельным линиям в Озерах

Фото: Мособлэнерго

Специалисты «Мособлэнерго» построили и реконструировали свыше 137 километров кабельных и воздушных линий электропаередачи с напряжением от 0,4 до 10 кВ. Работы входят в инвестиционную программу, которая осуществляется каждым филиалом компании.

С января по август текущего года была введена дополнительная трансформаторная мощность в размере 116,49 МВА в рамках создания и обновления трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

В городе Озеры специалисты проложили две линии электропередачи напряжением 10 кВ длиной пять километров от питающего центра ПС-153 «Рубин» до подстанции ТП-221 и ЦТП-2, расположенной на Болотном переулке. Эти линии обеспечивают электроэнергией более 20 многоквартирных жилых домов и частный сектор, включая улицы Ленина, Симанова, Карла Маркса, Коммунистическую, а также Клубный и Садовый переулки. Кроме того, линии питания снабжают энергией парк культуры, ледовый дворец спорта «Арена Легенд», котельные, торговые центры и школу № 2.

Основная цель программы заключается в повышении качества обслуживания населения Подмосковья. Строительство новых сетей и подстанций способствует улучшению надежности работы электросетевого комплекса региона и созданию условий для подключения новых потребителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Павел Дуров — наш Нео? Как усмиряют своих

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Производитель промышленных роботов запустит производство в «Технополис Москва»

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Политический узник. Макрон самоудовлетворился, задержав Дурова по указке Запада

Гостям выставки «Москва промышленная. Город будущего» покажут интерактивное шоу

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Напоминание фашистам. Убивавшего жителей Донбасса полковника СБУ уничтожили в Кривом Роге

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте