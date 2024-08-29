Сотрудники «Мособлэнерго» подключили 20 домов к новым кабельным линиям в Озерах

Специалисты «Мособлэнерго» построили и реконструировали свыше 137 километров кабельных и воздушных линий электропаередачи с напряжением от 0,4 до 10 кВ. Работы входят в инвестиционную программу, которая осуществляется каждым филиалом компании.

С января по август текущего года была введена дополнительная трансформаторная мощность в размере 116,49 МВА в рамках создания и обновления трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

В городе Озеры специалисты проложили две линии электропередачи напряжением 10 кВ длиной пять километров от питающего центра ПС-153 «Рубин» до подстанции ТП-221 и ЦТП-2, расположенной на Болотном переулке. Эти линии обеспечивают электроэнергией более 20 многоквартирных жилых домов и частный сектор, включая улицы Ленина, Симанова, Карла Маркса, Коммунистическую, а также Клубный и Садовый переулки. Кроме того, линии питания снабжают энергией парк культуры, ледовый дворец спорта «Арена Легенд», котельные, торговые центры и школу № 2.

Основная цель программы заключается в повышении качества обслуживания населения Подмосковья. Строительство новых сетей и подстанций способствует улучшению надежности работы электросетевого комплекса региона и созданию условий для подключения новых потребителей.

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