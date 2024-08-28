Сотрудники «Мособлэнерго» отремонтировали свыше 200 километров ЛЭП в 2024 году

Специалисты компании «Мособлэнерго» с начала 2024 года провели ремонт 204,8 километра кабельных и воздушных линий электропередачи. Работы выполнены в рамках программы капитального ремонта электросетей.

С января по август текущего года в городских округах Московской области было отремонтировано оборудование 170 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Также специалисты привели в порядок здания 152 электроустановок в соответствии с эксплуатационными требованиями.

В области технического обслуживания были проверены свыше 3,8 тысячи устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики, которые контролируют состояние всех элементов электрической сети для обеспечения нормального функционирования энергосистемы.

По словам вице-губернатора и министра энергетики Московской области Евгения Хромушина, подобная работа имеет большое значение. Он добавил, что прошлой зимой значительная часть отключений затронула социально важные объекты и жилые дома. В связи с этим была запланирована масштабная деятельность по повышению надежности электроснабжения детских садов, школ и многоквартирных домов, что включает капитальный ремонт подстанций и линий электропередачи, которые обеспечивают электричеством эти объекты.

«Все это положительно скажется на качестве тепла и горячей воды, жители не будут испытывать дискомфорт от отключений, особенно зимой», — добавил Хромушин.

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