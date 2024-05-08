Сотрудники Московского областного онкодиспансера возложили цветы к Вечному огню | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 15:31 Сотрудники Московского областного онкодиспансера возложили цветы к Вечному огню Московский областной онкологический диспансер

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Сотрудники подмосковного онкодиспансера почтили память героев Великой Отечественной войны у памятника воинской славы накануне Дня Победы. Они возложили цветы к Вечному огню.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, сотрудники учреждения и первичной профсоюзной организации ежегодно участвуют в торжественных мероприятих в честь Дня Победы. К Вечному огню регулярно возлагают цветы ветераны и молодожены.

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«Мы чтим память тех, кто пал в боях во время Великой Отечественной войны, и кто добыл победу ценой своей жизни. К сожалению, несмотря на то, что с каждым годом ветеранов становится все меньше, мы чтим и благодарим их за те подвиги, которые они совершили», — поделился главный врач диспансера Владимир Асташов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана Марию Бодрову с 95-летием.

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