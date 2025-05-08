Сотрудники «Мосавтодора» возложили цветы к мемориалу воинам-дорожникам в Одинцове

Руководство «Мосавтодора» поучаствовало в возложении цветов к мемориалу воинам-дорожникам ВОВ в Одинцове. Также сотрудники почтили память погибших минутой молчания. Об этом сообщил подмосковный Минтранс.

«Сегодня мы выражаем благодарность и уважение тем, кто отдал свою жизнь за наше будущее. Память о героях и их подвигах должна вечно жить в наших сердцах», — отметил генеральный директор ГБУ МО «Мосавтодор» Казбек Хадиков.

В период с декабрь 1941-го по январь 1942 года, несмотря на натиск врага, дорожники «Мособлдоротдела» (прародителя «Мосавтодора») построили и починили более 260 мостов для переправы бойцов. Кроме того, во время боевых действий они расчищали дороги от снега и засыпали воронки, чтобы обеспечить проезд военной техники.

В Министерстве транспорта МО напомнили, что в 2025 году «Мосавтодор» по традиции обновит шесть подмосковных дорог, носящих имена героев ВОВ и связанных с событиями тех лет.