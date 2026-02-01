Сотрудники «Мосавтодора» продолжают уборку снега в Рузе

В Рузе после двухдневного снегопада улицы остаются удобными и безопасными для пешеходов. Несмотря на то что осадки не прекращаются, сотрудники «Мосавтодора» регулярно расчищают пешеходные переходы, тротуары и автобусные остановки.

На тротуарах работают дорожные рабочие с лопатами, а там, где может пройти техника, трудятся небольшие тракторы. Всего в уборке снега задействовано 35 дорожных рабочих «Мосавтодора», а также 30 тракторов и спецмашин.

Работа не останавливается даже ночью — крупная техника без перерыва расчищает автомобильные дороги для комфорта водителей.