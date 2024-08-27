Сотрудники Минсельхоза Подмосковья проверили 54 объекта торговли за неделю

Сотрудники Минсельхоза Московской области совместно с ГУРБ и УМВД продолжают проводить еженедельный мониторинг работы нестационарных торговых объектов и соблюдения миграционного законодательства в разных округах региона. На прошлой неделе специалисты проверили 54 торговых объекта в Раменском, Ленинском и Красногорске, выявив 22 нарушения.

В результате проверок составили 26 протоколов о нарушениях, связанных с деятельностью мигрантов. В частности, за работу без патента зафиксировали 19 случаев, что может повлечь штраф до семи тысяч рублей.

Пять протоколов касаются несоблюдения условий пребывания на территории России, что также предполагает штраф до семи тысяч рублей. Кроме того, за незаконное привлечение к трудовой деятельности восьми владельцам объектов грозят штрафы на общую сумму до восьми миллионов рублей.

Объекты нестационарной торговли должны быть включены в схему размещения, а их владельцы обязаны иметь действующий договор и соблюдать требования к архитектурному облику и миграционному законодательству. Подобные проверки будут проходить во всех округах регулярно. Для борьбы с повторным появлением нелегальной торговли на прежних местах планируется использовать все доступные меры, включая изъятие продукции.

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