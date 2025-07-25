Сотрудники Минчистоты Подмосковья провели прием жителей в Химках

Сотрудники Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели в Химках прием жителей. Основные вопросы заявителей касались подачи ресурсов, работы газо- и электроснабжения и содержание домов.

Помимо этого, ряд вопросов касался ремонта кровли, работы системы водоснабжения, а одна из жительниц Химок обратилась с проблемой подтопления подвала. Ответ не заставил долго ждать.

«Инспектор оперативно выехал на место, чтобы выяснить причину», — отметил заместитель начальника территориального отдела № 7 Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Юрий Андреев.

Отметим, что ведомство контролирует содержание дворов многоквартирных домов, подъездов, детских площадок, а также вывоз мусор и другие жилищные вопросы.