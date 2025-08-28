Сотрудники МФЦ Солнечногорска поучаствовали в акции «Собери ребенка в школу»

Работники многофункционального центра городского округа Солнечногорск приняли участие в традиционной благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Коллектив подготовил наборы канцтоваров для ребят из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Присоединиться к инициативе могут и горожане. В пункт сбора можно приносить тетради, альбомы для рисования, карандаши, краски, учебники и познавательные книги, а также рюкзаки, сумки для сменной обуви и наборы для первоклассников.

«Вместе мы можем сделать начало учебного года радостным! Приглашаем жителей присоединиться к благотворительной акции, в рамках которой многие семьи получат возможность подготовить своих детей к новому учебному году», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Надежда Назарьева.

Сбор канцелярии и прочих школьных принадлежностей проходит по адресу: город Солнечногорск, улица имени Тельнова, дом 3/2.