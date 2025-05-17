Сотрудники МФЦ провели выездную консультацию для будущих мам в Дмитрове

Сотрудники Дмитровского МФЦ провели выездную консультацию для будущих мам в родильном отделении городской больницы. Роженицам рассказали про оформление документов для малышей и меры социальной поддержки молодых семей.

Идею проведения подобных консультаций поддержал заведующий родильным отделением Михаил Цурцумия.

«Выездная консультация в роддоме для нас — новый опыт, но мы планируем активно взаимодействовать с этой целевой аудиторией, чтобы оперативно решать вопросы молодых родителей. Ценно, что руководство больницы уделяет внимание таким важным аспектам жизни будущих мам и пап», — отметила руководитель МФЦ «Дмитровский» Екатерина Ягодкина.

Мамы узнали о том, какие документы нужно оформить в первую очередь после рождения ребенка, как воспользоваться электронными услугами и на какую помощь от государства можно рассчитывать.

«Забота о семьях с детьми — один из наших приоритетов. Подобные инициативы помогают родителям сэкономить время и снизить стресс в первый, самый волнительный период жизни малыша», — подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Сотрудники МФЦ планируют продолжить практику выездных консультаций, чтобы сделать государственные услуги доступнее.