Сотрудники МФЦ провели профориентационную экскурсию для школьников в Дмитрове

Ученики школы № 2 в Дмитрове посетили местный офис «Мои документы». Там для них организовали мероприятие по профессиональной ориентации.

Участники экскурсии узнали, как устроена работа в МФЦ, и примерили на себя роль универсальных специалистов. Сотрудники МФЦ ответили на вопросы школьников.

Особенно интересными для ребят оказалась криптобиокабина. Это отечественная разработка, которая помогает принимать и обрабатывать документы., а также проверять персональные и биометрические данные.

Экскурсию провели в рамках всероссийского проекта «Билет в будущее».

«Очень важно, чтобы ребята с ранних лет знакомились с современными профессиями и технологиями. МФЦ — это не просто место, где оказывают государственные услуги, это площадка для внедрения инноваций. Уверен, что подобные экскурсии помогут школьникам сделать осознанный выбор в пользу востребованных специальностей», — прокомментировал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.