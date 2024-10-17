Сотрудники МФЦ в Химках оказали более 400 тысяч услуг в 2024 году

Специалисты многофункционального центра городского округа Химки оказали с начала года свыше 400 тысяч услуг. Из них 61 тысячу консультаций провели в цифровых зонах.

Самой популярной у жителей Химок оказалась услуга по государственному кадастровому учету недвижимого имущества. Свыше 50 тысяч заявителей обратились с ней в многофункциональный центр за 10 месяцев.

«МФЦ — это центр, в котором жители могут найти ответы на самые разные вопросы в одном месте. Здесь можно также решить проблемы в части налоговых и страховых отчислений, пенсионного фонда и многих других», — отметил депутат химкинского Совета депутатов Владимир Суслов.

Регистрация учетной записи пользователя в Единой системе идентификации и аутентификации и регистрационный учет граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации также вошли в тройку самых востребованных услуг.

Напомним, что прием заявителей в Химках осуществляется с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00 по адресам:

Юбилейный проспект, д. 67, корпус А;

Юбилейный проспект, д. 67, корпус Б;

мкр. Левобережный, ул. Зеленая, д. 4;

мкр. Сходня, ул. Чапаева, д. 7;

д. Брехово, стр. 83 м.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».