Сотрудники МЧС возложили цветы к памятнику советскому солдату в Дмитрове

Ветераны МЧС России и действующие сотрудники чрезвычайного ведомства почтили память героев Великой Отечественной войны на Перемиловской высоте в Дмитровском городском округе. Мероприятия приурочены ко Дню памяти и скорби.

Считается, что Дмитров — город воинской славы, а Перемиловская высота представляет собой рубеж обороны, где происходили ожесточенные сражения. Именно здесь в декабре 1941 года началось контрнаступление советских войск, в результате чего натиск врага был отброшен от Москвы на значительное расстояние.

На склоне Перемиловской высоты установлен памятник советскому солдату, а рядом находится гранитная стена «Героям битвы за Москву», на которой высечены названия воинских частей и батальонов, участвовавших в освобождении Дмитрова.

В преддверии Дня памяти и скорби у памятника прошел торжественный митинг, собравший ветеранов, сотрудников МЧС России, кадетов, а также представителей администрации муниципалитета.

Участники мероприятия возложили цветы у памятника советскому солдату и почтили память павших защитников Родины и мирных жителей минутой молчания. После этого для присутствующих была организована работа военно-полевой кухни, звучали песни времен войны.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».