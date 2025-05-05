Сотрудники МЧС устранят последствия непогоды еще в 6 округах Подмосковья

Последствия непогоды продолжают устранять в Подмосковье при участии сотрудников МЧС. Специалисты восстанавливают электросети в шести округах и 101 населенном пункте. В сумме там проживают более 800 человек.

Из-за сильного циклона в минувшие выходные в Подмосковье пострадали несколько городских округов. В 19 муниципалитетах выявили 2,4 тысячи упавших деревьев. Для ликвидации последствий сильного ветра привлекли 557 специалистов группировки Московской областной системы РСЧС. Они пилят и убирают поваленные деревья, обеспечивая пожарную безопасность в местах, где жители остались без электричества. Работы ведутся круглосуточно.

В ведомстве отметили, что ситуация остается на контроле Главного управления МЧС России по Московской области.