Сотрудники МЧС устранили последствия непогоды в Истре

Сотрудники МЧС и пожарно-спасательный гарнизон со 2 мая очищали дороги от поваленных деревьев, восстанавливали линии электропередач и делали много других задач. Благодаря работе специалистов детский сад в Снегирях на улице Октябрьская 1 завтра откроют.

На месте сотрудники спилили обломившиеся ветви деревьев и все остатки вывезли с территории сада.

Впервые за последние 10 лет округ столкнулся с такой погодной аномалией. Из-за которой дома, поликлиники и другие важные социальные объекты лишились электричества и воды. Работа над устранением последствий ведется круглосуточно. Аварийные бригады коммунальных служб МБУ «ДОДХИБ», МБУ «ЖКУ м. о. Истра», АО «Истринская теплосеть», МУП «Истринская теплосеть», а также бригады «Россетей», «МосОблЭнерго» и ГКУ МО МОС АВС трудятся в повышенном режиме и реагируют на все обращения местных жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ситуации с ликвидацией последствий непогоды.